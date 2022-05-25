Донецк, , 13:40 — REGNUM В настоящее время войска Донецкой Народной Республики (ДНР) начали активную фазу освобождения поселка Новолуганское. Об этом 25 мая сообщил мэр города Горловка Иван Приходько в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сейчас находимся в поселке Гольмовский. Началась активная фаза боевых действия по освобождению Новолуганского», — написал он в своем сообщении.

Также в связи с этим мэр Горловки призвал мирных жителей укрыться в домах и стараться не выходить на улицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ не могут попасть на Запорожскую АЭС, которую контролируют российские силы.