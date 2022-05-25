Уфа, , 14:09 — REGNUM Жителя Башкирии осудили за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенского районного суда республики.

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В суде было установлено, что 21 марта 2021 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, в салоне полицейской автомашины Газель высказал в адрес сотрудника полиции слова угрозы физической расправы.

В материалах дела указано, что подсудимый также нанес полицейскому не менее одного удара головой в область лица.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам применения насилия в отношении представителя власти.

В результате суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, также с подсудимого было взыскано в пользу полицейского 15 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.