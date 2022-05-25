Москва, 25 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Торговые сети начали поставлять в магазины России электронику по схеме параллельного импорта. Об этом 25 мая сообщает газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

О тестовых закупках по новой схеме, пишет издание, заявила сеть магазинов «М. Видео». При этом уточняется, что техника Apple таким способом пока не попадает на прилавки. Ритейлеры опасаются, что американский производитель, узнав о поставках, может заблокировать отдельные устройства.

Схема параллельного импорта, по которой торговые предприятия могут поставлять в страну товары без разрешения производителя, легализована в России на фоне международных санкций по решению правительства РФ в отношении некоторых торговых марок.