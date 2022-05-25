Омск, 25 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. О высоком риске возникновения пожаров напомнили жителям Омска.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию областного главка МЧС, по состоянию на 25 мая в Омске произошло 1257 возгораний, в том числе 740 — на открытых территориях.

Основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнём (1050 случаев). Количество пожаров из-за неосторожного обращения с огнём выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области с 18 апреля по 18 июня установлен особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

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