Нью-Йорк, США, 25 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Дафферы заявили, что у них есть идея спин-оффа шоу, о которой на данный момент знает лишь один человек — актёр Финн Вулфхард. Об этом 25 мая сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Реж. Мэтт Даффер. 2016. США

Продюсеры и режиссёры отметили, что пока они ещё не начали писать сценарий, но если говорить о самой идее, то Вулфхард был единственным человеком, которому удалось правильно угадать их замысел.

«Мы думаем, что все, включая Netflix, удивятся, когда услышат об этой концепции, потому что она очень, очень отличается. Но каким-то образом Финн Вулфхард — безумно умный ребенок — правильно угадал, о чем пойдет речь. Но, кроме Финна, никто больше не знает!», — сказали Дафферы.

Напомним, первую часть четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» онлайн-кинотеатр Netflix выложит на своём сайте 27 мая 2022 года. Премьера второй части состоится 1 июля 2022-го.