Благовещенск, , 13:37 — REGNUM В Приамурье в отношении 31-летнего жителя посёлка Бурея возбуждено уголовное дело за истязания 12-летнего сына своей сожительницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в областном СУ СКР.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

Читайте также: Жителя Тувы обвинили в избиении до смерти семимесячной дочери

На протяжении почти 1,5 лет мужчина избивал ребёнка. Как он сам признался, он хотел чтобы мальчик жил со своим биологическим отцом и «не мешал его личной жизни». Ещё одно уголовное дело возбуждено на него же было полицией по одному из фактов нанесения побоев несовершеннолетнему. Оба дела объединили в одно производство.

Подозреваемому грозит срок лишения свободы от 3 до 7 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каа-Хемском районе Тувы местному жителю предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть младенца.