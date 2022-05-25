Вильнюс, 25 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Литва направит на Украину двадцать бронетранспортёров, десять грузовиков и десять автомобилей для разминирования. Об этом литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Он пояснил, что Вильнюс готовит для новую отправку помощи Украине.

«Двадцать БТР М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для операций по разминированию) будут скоро доставлены», — пообещал Анушаускас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Литве заявили, что передали Украине почти все возможные военные ресурсы и намерены «применять иной вариант».

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