Москва, 25 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Аудиторы в течение трёх лет будут держать на особом контроле вопросы межбюджетных отношений и уменьшения зависимости России от углеводородных видов топлива. Об этом 25 мая заявил заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе отчёта в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Мы теперь переходим к новому порядку планирования, и определяем ряд тем, которые мы будем сопровождать в течение трёх лет — с тем, чтобы более глубоко ключевые проблемы смотреть с разных сторон. Иногда такие темы нужно рассматривать несколькими аудиторами по своим направлениям», — заявил Кудрин.

Среди таких тем — межбюджетные отношения, бюджетный федерализм, который «будут постоянно держать на контроле», но также и вопрос уменьшения зависимости России от углеводородных видов топлива.

«Весь мир идёт к углеродной нейтральности, и Россия тоже должна идти этим принципам, потому что это скажется на финансовой системе страны. Мы должны своевременно принять упреждающие меры», — подчеркнул глава Счётной палаты.