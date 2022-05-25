Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM В Екатеринбурге 24 мая произошло обрушение части ограждения сада Казанцева. Земля и часть изгороди обрушились в котлован, на месте которого ведётся строительство гастромолла, пишут СМИ.

Начало строительства Сергей Менжерицкий

В результате инцидента сад Казанцева, являющийся объектом культурного наследия, не получил ущерба. Коллекция редких видов растений не пострадала.

Затраты на восстановление обрушившейся части забора оцениваются в 10 млн рублей. При этом произошедшее не повлияет на сроки завершения строительства гастромолла, сообщили журналистам в пресс-службе «УГМК-Застройщик».