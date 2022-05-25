Тегеран, , 13:36 — REGNUM Тегеран намерен развивать торговые отношения с Россией. Об этом 25 мая на встрече с вице-премьером России Александром Новаком в столице Ирана заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

«Правительство Ирана стремится к развитию отношений с Россией с целью увеличения торгового оборота до $40 млрд», — уточнил он.

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Оуджи добавил, что работой в этом направлении займётся созданная специальная рабочая группа, которую возглавляет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Он также отметил, что деятельность этой группы отслеживает президент страны Ибрагим Раиси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что отношения Москвы и Тегерана являются стратегическими, их не разрушит ситуация на Украине.

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