Кострома, 25 мая 2022, 13:34 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин рассказал о результате переговоров с сосудистыми хирургами клинической больницы имени Королёва, написавшими заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам заявления отозвали трое из четырёх хирургов — Петр Палагин, Елена Снопова, Алексей Сироткин. Уговорить остаться в Костроме заведующего специализированным отделением Алексея Илюткина и врача Максима Чернявина не удалось.
Медики единственного в регионе специализированного отделения отказались от работы из-за больших нагрузок — работу по основному профилю им пришлось совмещать с дежурствами по больнице, работой в отделении санитарной авиации и поликлинике. Ранее главврач больницы Михаил Алексеев пообещал повысить зарплату хирургам и снять с них обязательства по подработкам. Как следует из сегодняшних слов Гирина, сохранено будет только первое обязательство. За медиками оставят совмещения, но им на помощь придут два ординатора из Ярославля:
Таким образом, в отделении будут работать четыре человека, для оптимального распределения нагрузки на медиков больнице необходимо нанять ещё 1-2 хирургов. Их поиски в настоящее время ведутся.
Справка: отделение сердечно-сосудистой хирургии в больнице имени Королёва было открыто в 1981 году. В нём оперируют людей с заболеваниями и травмами сосудов. В месяц через врачей проходит порядка 41 пациента.
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