Кострома, , 13:34 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин рассказал о результате переговоров с сосудистыми хирургами клинической больницы имени Королёва, написавшими заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Больница им. Королева

По его словам заявления отозвали трое из четырёх хирургов — Петр Палагин, Елена Снопова, Алексей Сироткин. Уговорить остаться в Костроме заведующего специализированным отделением Алексея Илюткина и врача Максима Чернявина не удалось.

«Илюткин — специалист высокого класса, его потеря для области будет ощутима. Но мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить качество оказываемой медицинской помощи. С остальными врачами по результатам переговоров достигнуть полное взаимопонимание», — сказал Гирин.

Медики единственного в регионе специализированного отделения отказались от работы из-за больших нагрузок — работу по основному профилю им пришлось совмещать с дежурствами по больнице, работой в отделении санитарной авиации и поликлинике. Ранее главврач больницы Михаил Алексеев пообещал повысить зарплату хирургам и снять с них обязательства по подработкам. Как следует из сегодняшних слов Гирина, сохранено будет только первое обязательство. За медиками оставят совмещения, но им на помощь придут два ординатора из Ярославля:

«Они приедут на два месяца, чтобы разгрузить коллег от рутины — обходов пациентов, бумажной работы. Также сейчас прошло собеседование с практикующим хирургом из Санкт-Петербурга», — добавил чиновник.

Таким образом, в отделении будут работать четыре человека, для оптимального распределения нагрузки на медиков больнице необходимо нанять ещё 1-2 хирургов. Их поиски в настоящее время ведутся.

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