Москва, 25 мая, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Больше всего в работе жителей России вдохновляет зарплата (22%). Каждого десятого (10%) мотивирует достижение поставленных целей. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

CurrencyFair За работой

Получают удовольствие от самого процесса работы 8%, от атмосферы в коллективе — 7%, от того, что приносят пользу и общаются с людьми — по 4%. По 3% вдохновляет интерес, постоянное обучение новому, самореализация и любовь к своему делу.

Возможность творить и решать новые задачи радует по 2% опрошенных, развивать способности и применять знания — по 1%. Другие источники вдохновения в работе назвали 13% (удобный график, «удалёнка», стабильность и т.д.). 12% признались, что в работе их ничего не вдохновляет.

Опрос проведён 15–20 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 375 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей России мотивирует к плодотворной работе, прежде всего, похвала со стороны начальника (3%).

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