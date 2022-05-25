Кушва, Свердловская область, 25 мая 2022, 13:37 — REGNUM В Кушве Свердловской области две женщины и собака упали в пропасть. Свердловчанки не смогли выбраться самостоятельно, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели помогают женщинам выбраться из карьера
Спасатели помогают женщинам выбраться из карьера
ГУ МЧС России по Свердловской области

Женщины решили полюбоваться на Чумпинский карьер. Они перелезли через ограждение и сорвались вниз. За хозяйками бросилась собака. Выбраться из карьера свердловчанкам и животному помогли спасатели. Серьезных травм женщины не получили. От госпитализации они отказались.

В ведомстве отметили, что падение свердловчанок на дно карьера предотвратили растущие здесь деревья. Для вызволения гражданок сотрудники МЧС использовали спасательные верёвки.