Кушва, Свердловская область, , 13:37 — REGNUM В Кушве Свердловской области две женщины и собака упали в пропасть. Свердловчанки не смогли выбраться самостоятельно, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели помогают женщинам выбраться из карьера ГУ МЧС России по Свердловской области

Женщины решили полюбоваться на Чумпинский карьер. Они перелезли через ограждение и сорвались вниз. За хозяйками бросилась собака. Выбраться из карьера свердловчанкам и животному помогли спасатели. Серьезных травм женщины не получили. От госпитализации они отказались.

В ведомстве отметили, что падение свердловчанок на дно карьера предотвратили растущие здесь деревья. Для вызволения гражданок сотрудники МЧС использовали спасательные верёвки.