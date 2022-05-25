Москва, , 13:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать изменения в законодательство о госслужбе и новых требованиях к чиновникам и депутатам, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Наше право инициировать изменения в закон: на государственную службу принимаются только после прохождения службы в Вооруженных силах», — сказал Володин.

В системе госслужбы на всех уровнях власти задействовано почти 2 млн человек, отметил парламентарий.

Кроме того, такое требование можно распространить и на работников банковской сферы, а также других сфер, где трудятся носители секретности.

Володин также предложил изменить законодательство о выборах депутатов Госдумы — кандидатами в депутаты могли бы быть только отслужившие в армии.

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