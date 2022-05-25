Володин: право Госдумы инициировать закон о службе в армии для госслужбы
Москва, 25 мая, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать изменения в законодательство о госслужбе и новых требованиях к чиновникам и депутатам, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.
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«Наше право инициировать изменения в закон: на государственную службу принимаются только после прохождения службы в Вооруженных силах», — сказал Володин.
В системе госслужбы на всех уровнях власти задействовано почти 2 млн человек, отметил парламентарий.
Кроме того, такое требование можно распространить и на работников банковской сферы, а также других сфер, где трудятся носители секретности.
Володин также предложил изменить законодательство о выборах депутатов Госдумы — кандидатами в депутаты могли бы быть только отслужившие в армии.
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