Баку, , 13:30 — REGNUM Наводнение, вызванное дождями в Губинском районе Азербайджана, привело к разрушению моста через реку Агчай. Об этом 25 мая сообщает агентство Report.

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По данным журналистов, мост обрушился в 13 километрах села Тюляр, являющимся райцентром. Кроме того, на 37-м километре Губа — Хыналыг из-за осадков на дорогу упали обломки скалы. Также на 25-м километре автодороги Губа — Сусай - Хыналыг пострадал мост и теперь находится в аварийном состоянии.

Сообщается, что из-за непогоды отрезанными от внешнего мира оказались сёла Элик, Хапутлу, Джек, Хыналыг, Галайхудат. На месте начала работать дорожная техника, чтобы восстановить движение.

Стоит отметить, что Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана перешло на усиленный режим работы из-за осадков, начавшихся в стране 24 мая.