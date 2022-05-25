Лондон, 25 мая 2022, 13:29 — REGNUM Средняя стоимость бензина в Великобритании превысила 1,7 фунта за литр (более 121 рубля). Об этом сообщает SkyNews.
Телеканал ссылается на профильные исследования. Средняя стоимость дизельного топлива достигла 1,81 фунта. Года назад стоимость бензина и дизеля на британских заправках составляла 1,21 фунта и 1,31 фунта соответственно.
Причиной роста называются ограничительные меры, которые вводят страны Запада в отношении российского топлива. При этом сокращение топливного сбора властями Великобритании не может сдержать подорожание.