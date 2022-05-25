Париж, 25 мая, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В 2021 году в полицию и жандармерию Франции поступило 43 870 сообщений об исчезновениях несовершеннолетних, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

В министерстве внутренних дел Франции заявили о 545 похищенных детях и 922 побегах.

На сегодняшний день во Франции около 10 000 несовершеннолетних являются жертвами проституции. Свежий пример, молодая девушка, пропавшая в июле 2019 года в районе Парижа, была найдена несколько дней назад. Она призналась в проституции после исчезновения в возрасте 16 лет.

Напомним, международный день пропавших без вести ежегодно отмечается 30 августа.