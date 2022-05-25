Ясиноватая, ДНР, , 13:26 — REGNUM Киевские боевики снова обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР Донецкой Народной Республики (ДНР).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Доломитное в ДНР.