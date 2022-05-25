Ясиноватая, ДНР, 25 мая, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Киевские боевики снова обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Доломитное в ДНР.