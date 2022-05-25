Будапешт, 25 мая, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Сербия закачает 500 миллионов кубометров газа в венгерские подземные хранилища для следующей зимы. Об этом заявил министр финансов Сербии Синиша Мали 25 мая в Будапеште после встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Это важная новость для наших граждан, мы обеспечили 500 млн кубометров в хранилищах для грядущей зимы. Это создаст условия для надежного снабжения Сербии газом. Мы это обеспечили сегодня», — процитировал телеканал РТС слова Мали.

Сийярто со своей стороны отметил, что достигнутые договоренности являются доказательством дружеских отношений двух стран.

«Мы сохраним газ нашего соседа на следующую зиму, так как мощности наших газовых хранилищ — свыше шести миллиардов кубометров. Мы не поддержим предложение ЕС о введении нефтяного эмбарго против России, пока не найдется решение, которое обеспечит энергетическую безопасность Венгрии», — заявил глава венгерского МИД.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились о том, что Сербия сможет закачать от 300 до 500 млн кубометров газа в венгерские хранилища.