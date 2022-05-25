Бухарест, 25 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Парламент Румынии одобрил два законопроекта, на основе которых официальный Бухарест аннулирует свои контакты с Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционного банком (МИБ) — финансовыми структурами, имеющих долю российских акций. Об этом 25 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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«Соответствующие решения парламента позволяют нашей стране в полном объеме выполнить очередные санкции Европейского союза в отношении Российской Федерации, — заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ. — Румынское правительство направит необходимые уведомления о денонсации сотрудничества непосредственно руководителям указанных банков».

При этом Чукэ не исключил, что нововведение «негативно скажется на экономике Румынии». Согласно официальной процедуре, новый документ будет завизирован президентом Румынии в течение ближайших двух дней.

Напомним, конвенция о многосторонних расчетах в переводных рублях в рамках МБЭС была подписана в Москве 22 октября 1963 г. Межправительственное соглашение об учреждении МИБ ратифицировано в столице СССР 10 июля 1970 г.