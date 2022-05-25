Брюссель, 25 мая 2022, 13:24 — REGNUM Серьезная зависимость стран ЕС от поставок российского газа стала следствием не их наивности, а жадности, заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.
Она добавила, что ЕС хотел «дешевый газ из России, дешевую рабочую силу из Китая, дешевые микропроцессоры из Тайваня».
Ранее газета The Washington Post отметила, что компаниям из недружественных России стран Евросоюза пришлось забыть о ранее сделанных заявлениях о нежелании платить за российский газ в рублях и уступить требованиям Москвы.