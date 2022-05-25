Брюссель, 25 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Серьезная зависимость стран ЕС от поставок российского газа стала следствием не их наивности, а жадности, заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

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«Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы были жадными», — сказала она в интервью итальянскому изданию Il Sole 24 Ore.

Она добавила, что ЕС хотел «дешевый газ из России, дешевую рабочую силу из Китая, дешевые микропроцессоры из Тайваня».

«Мне кажется, нам стоит усвоить урок: безопасность поставок имеет свою цену, но она также дает преимущества, а именно предсказуемость и спокойствие», — заключила она.

Ранее газета The Washington Post отметила, что компаниям из недружественных России стран Евросоюза пришлось забыть о ранее сделанных заявлениях о нежелании платить за российский газ в рублях и уступить требованиям Москвы.