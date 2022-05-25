Уфа, , 13:27 — REGNUM Обнародованы сведения о доходах и имуществе депутатов госсобрания Башкирии за 2021 год. Соответствующий документ опубликован на сайте государственного собрания региона.

Чиновник

Согласно документу, общая сумма дохода в 2021 году председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева составила 6 849 853,02 рублей. В общей долевой собственности (½ доли) у него находится квартира площадью 217,8 квадратных метра. В индивидуальной собственности находится гараж площадью 37,6 кв. метров.

Супруга спикера республиканского парламента получила в прошлом году 622 131,43 рублей. В ее собственности находится 9/20 доли земельного участка площадью 3220 кв. метров, 9/20 доли жилого дома площадью 480 кв. метров, ½ доли квартиры 217,8 кв. метров, гараж площадью 15,6 кв. метров, нежилое помещение площадью 75,6 кв. метров. Также она владеет снегоходом.

Заместитель председателя госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров заработал в 2021 году 4 205 567,16 рублей. У него в собственности находится земельный участок площадью 1006 кв. метров, дача площадью 314 кв. метров, машиноместо площадью 14,2 кв. метров, автомашина Toyota RAV4, в пользовании находится квартира площадью 92,1 кв. метров.

Его супруга в 2021 году получила доход в размере 1 987 972,45 рублей.