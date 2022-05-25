Саянск, Иркутская область, , 13:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области сообщает подробности уголовного дела в отношении 25-летней жительнице г. Саянска, которой предъявлено обвинение в истязании своих несовершеннолетних детей.

Утюг

Вечером 20 мая на почве семейно-бытового конфликта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила мальчиков 7 и 9 лет, в том числе, нанесла старшему сыну удары табуретом по голове, а затем прижгла его кожные покровы утюгом.

Малолетние дети с побоями и иными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Старший ребенок в настоящее время находится с отцом, младший продолжает лечение в медучреждении.

По ходатайству следствия, Саянским городским судом обвиняемая арестована на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне обвиняют в истязании несовершеннолетних местную жительницу. Установлено, что в течение нескольких лет она систематически избивала двоих детей, которые приходились ей падчерицами.

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