Москва, , 13:19 — REGNUM Продолжая наступление, рубль впервые с февраля 2018 года отправил доллар под отметку 56 руб. в начале торгов 25 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Bp.blogspot.com

«После первоначального рывка котировки расположились немногим выше этого уровня, теряя внутри дня свыше 1%. Факт нарушения целостности очередного психологического барьера сигнализирует о готовности «россиянина» к дальнейшему подъему.

Пока, как видно по реакции рынка, рубль не реагирует на снижение требования к продаже экспортерами валютной выручки с 80% до 50%.

Продолжение роста курса нашей валюты на ослаблении мер валютного контроля во многом объясняется за счет ограниченного импорта и все еще действующей паузой в бюджетном правиле.

На этом фоне Банк России анонсировал внеплановое заседание, которое состоится в четверг. Похоже, Центробанк решил ускорить дальнейшее снижение ставки, руководствуясь бесконтрольным укреплением курса рубля.

С учетом принятых и ожидаемых мер все же следует ожидать разворота рубля в перспективе ближайших недель в качестве отложенной реакции, тем более что власти не допустят дальнейшего существенного укрепления курса, который и без того зашел слишком далеко.

Пока же нельзя исключать новых рекордов, особенно теперь, когда пара доллар/рубль проколола уровень 56 руб. и находится в шаге от минимумов 2018 года на уровне 55,55 рубля», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль продолжает удерживать позиции около многолетних максимумов