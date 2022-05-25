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«Детско-юношеское движение «Большая перемена»»
Талибы* осквернили могилы сотрудников бывших сил безопасности в Газни
*Талибы — запрещённая в России организация
Газни, Афганистан,
25 мая 2022, 13:18 — REGNUM Источники в афганской провинции Газни сообщают, что за последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осквернили в городе несколько могил бывших силовиков. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Афганистан
Иван Шилов © ИА REGNUM
Согласно источникам, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникли на кладбище и уничтожили все надгробия.
Необходимо отметить, что при прежней власти из соображений безопасности было невозможно хоронить тела погибших силовиков в уездах провинции, и по этой причине их предавали земле на кладбищах в города Газни.
История вопроса
Объектом вандализма становятся тела умерших или места их захоронения. Вандалы громят надгробия, вырывают или деформируют кресты, срывают таблички и фотографии
В России подобные действия квалифицируются по статье 244 Уголовного кодекса “Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением.
Нарушителю грозят штрафы, обязательные работы, в крайнем случае - лишение свободы до 5 лет.
Нередки случаи, когда вандалами становятся подростки.