Талибы* осквернили могилы сотрудников бывших сил безопасности в Газни
* Талибы — запрещённая в России организация
Газни, Афганистан, 25 мая, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Газни сообщают, что за последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осквернили в городе несколько могил бывших силовиков. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Иван Шилов ИА REGNUM
Афганистан
Согласно источникам, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникли на кладбище и уничтожили все надгробия.
Необходимо отметить, что при прежней власти из соображений безопасности было невозможно хоронить тела погибших силовиков в уездах провинции, и по этой причине их предавали земле на кладбищах в города Газни.