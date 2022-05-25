Москва, , 13:18 — REGNUM Отказ от Болонской системы образования должен быть поэтапным, заявили 25 мая в Рособрнадзоре.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев Government.ru

«Те заявления, что мы видим и слышим, и министр говорил, что поэтапный переход, иначе никак, — цитирует ТАСС слова главы ведомства Анзора Музаева. — Здесь главное — снова не наделать ошибок, которые приведут, в первую очередь, к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний и так далее».

Он отметил, что Рособрнадзор акцентирует внимание на необходимости заблаговременного предупреждения выпускников о нововведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобрнауки анонсировало появление в России новой системы образования на замену Болонской.