Санкт-Петербург, 25 мая 2022, 13:25 — REGNUM Право контролировать соблюдение требований к внешнему виду и размещению элементов благоустройства Санкт-Петербурга от органов местного самоуправления перейдёт городскому комитету по градостроительству и архитектуре (КГА). Обсуждение законодательного проекта прошло 25 мая на заседании Заксобрания Петербурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Законопроект о внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях» в ЗакСе рассмотрели в первом чтении. Перед депутатами его обнародовал член городского правительства, представитель губернатора Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко.
Сухенко подчеркнул, что с 2017 муниципалитеты составили всего пять протоколов, и они при этом были отклонены. Отмечается, что надзор за соблюдением требований размещения элементов благоустройства органами местного самоуправления осуществлялся неэффективно. Именно поэтому целесообразнее передать соответствующие полномочия в КГА.
Депутаты поддержали законодательную инициативу. За принятие проекта проголосовали 40 парламентариев. При этом три человека воздержались, а против были четыре депутата.