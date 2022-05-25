Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Право контролировать соблюдение требований к внешнему виду и размещению элементов благоустройства Санкт-Петербурга от органов местного самоуправления перейдёт городскому комитету по градостроительству и архитектуре (КГА). Обсуждение законодательного проекта прошло 25 мая на заседании Заксобрания Петербурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Член Правительства Санкт-Петербурга, представитель Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании Санкт- Петербурга Константин Сухенко Трансляция заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Законопроект о внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях» в ЗакСе рассмотрели в первом чтении. Перед депутатами его обнародовал член городского правительства, представитель губернатора Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко.

Сухенко подчеркнул, что с 2017 муниципалитеты составили всего пять протоколов, и они при этом были отклонены. Отмечается, что надзор за соблюдением требований размещения элементов благоустройства органами местного самоуправления осуществлялся неэффективно. Именно поэтому целесообразнее передать соответствующие полномочия в КГА.

Депутаты поддержали законодательную инициативу. За принятие проекта проголосовали 40 парламентариев. При этом три человека воздержались, а против были четыре депутата.