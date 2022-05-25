Москва, 11 апреля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов незамедлительно будут выделены, ресурсы в резервном фонде есть, сообщил 11 апреля министр финансов России Антон Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками.

Донат Сорокин/ТАСС

«Расчёты готовятся, деньги будут незамедлительно выделены, ресурсы в резервном фонде есть», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля президент проводит совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Он призвал уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводка, к этому процессу нужно подготовиться заранее. Глава государства выразил надежду, что благодаря слаженной работе всех профильных ведомств последствия паводка будут минимизированы.

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге. При этом в ранее затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился ещё на 14 см, добавил он.

Власти Тюменской области в условиях паводка выстраивают работу с учётом возможного прорыва дамб, защищающих крупные населённые пункты, заявил, в свою очередь, глава региона Александр Моор в ходе доклада президенту.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков информировал, что глава Минстроя Ирек Файзуллинприбудет в Курган 12 апреля для предварительной оценки того, что может произойти из-за паводка.

В Оренбургской, Курганской и Тюменской областях сложилась наиболее сложная ситуация с паводками. Местные и федеральные службы занимаются ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из зон затопления. По поручению президента создана правительственная комиссия по координации работы, предупреждению и ликвидации последствий паводков.

Сильное весеннее половодье, заявил 9 апреля глава МЧС Александр Куренков, вызвано промерзанием почвы, большими запасами снега, резким потеплением и осадками.