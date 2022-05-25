Афины , 25 мая, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Видеокарта Nvidia RTX 3080 не справляется должным образом с эффектами трассировки лучей (RTX) в игре Hitman 3 даже при разрешении 1440p и включенной опцией DLSS. Об этом 25 мая сообщает портал DSOGaming.

Иван Шилов ИА REGNUM Hitman 3

Журналисты провели соответствующие тесты после того, как студия IO Interactive добавила в Hitman 3 поддержку RTX. Для тестов они использовали ПК, оборудованный процессором Intel i9 9900K и 16 гигабайтами оперативной памяти (DDR4, 3800 МГц), на компьютер была установлена 64-разрядная версия ОС Windows 10 и драйверы видеокарты GeForce 512.77.

Авторы статьи отметили, что когда они запустили игру с разрешением 1440p, настройками графики Ultra и включенной DLSS, частота обновления экрана часто падала ниже 50 FPS (кадров в секунду). Они также написали, что трассировка лучей работает в Hitman 3 «значительно хуже», чем в Metro Exodus Enhanced Edition и «медленнее», чем в Cyberpunk 2077.

Напомним, технология DLSS (Deep Learning Super Sampling — переводится как «сглаживание на основе глубокого обучения») компании Nvidia позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарты при запуске игры с высоким разрешением. Релиз игры Hitman 3 состоялся Hitman 3 20 января 2021 года.