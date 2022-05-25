Волгоград, 25 мая, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Шесть новых школ сдадут в эксплуатацию в 2022–2023 годах в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе администрации региона.

(сс) klimkin К школе готов!

За последние три года в области построили пять школ, реализуется госпрограмма по строительству и модернизации образовательных учреждений.

«По сравнению с 2019 годом у нас на 6,5 тысячи человек снизилось количество обучающихся во вторую смену. Это хорошая динамика. В настоящее время на территории Волгоградской области ведётся строительство шести школ, в 2022–2023 годах они будут введены в эксплуатацию в полном объёме. Мы продолжаем работу с Минпросвещения РФ, чтобы включить в программу ещё пять школ — потребность в них очень большая», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Очередная школа-тысячник начнёт работу 1 сентября в Красноармейском районе Волгограда.