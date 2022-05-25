Альметьевск, Татария, , 13:39 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства возбуждено в отношении 41-летнего жителя города Альметьевска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Кровавая поножовщина Pixabay.com

По версии следствия, ночью 23 мая на почве личных неприязненных отношений между подозреваемым и его 61-летним отцом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла драка, во время которой мужчина нанес сыну несколько ударов ножом. В свою очередь сын несколько раз ударил кулаками отца по голове и бросил в него доску.

От полученных травм потерпевший скончался на месте, подозреваемого доставили в больницу. Свою причастность к совершению преступления он признал частично.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес девочке, являющейся инвалидом, несколько ударов рукой по голове. Ребенок скончался.

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