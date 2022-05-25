Доха, 25 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Премьер-министр и министр внутренних дел Катара шейх Халид бин Халифа Аль Тани открыл Международную выставку средств внутренней безопасности и гражданской обороны «Milipol Qatar 2022». Об этом 25 мая сообщает официальное информационное агентство QNA.

Hetq.am Доха. Катар

По данным журналистов, выставка продлится три дня в Выставочном центре в Дохе. В выставке примут участие 220 экспонентов из 22 стран Европы, Ближнего Востока, Северной Америки и Азии. Власти Катара считают выставку важной площадкой для обмена опытом в сфере обеспечения внутренней безопасности

«Выставка представляет возможность продемонстрировать вклад Катара в сферу индустрии безопасности и международную платформу для региона Ближнего Востока и Северной Африки. Это крайне важный опыт для служб, занимающихся вопросами безопасности во многих странах мира», — цитирует QNA заместителя министра внутренних дел Катара генерал-майора Абдулазиза бин Фейсала Аль Тани.