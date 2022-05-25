Красноярск, , 13:15 — REGNUM Железнодорожный суд Красноярска 25 мая продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Полине Дворкиной — девушке, подозреваемой в убийстве отца и пришедшей в детский сад с ружьём.

Суд Joe Gratz

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого суда, Дворкина останется под стражей ещё на три месяца — до 27 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19-летняя Полина Дворкина проникла в один из детсадов Красноярска 28 марта 2022 года. С собой у неё было ружьё. Девушку обезвредили сотрудницы детсада. На допросе у следователей Дворкина призналась в убийстве своего отца и заявила, что в детсаду собиралась убивать мальчиков.

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