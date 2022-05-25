Чебоксары, 25 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Чебоксарах прозвенел последний звонок для 7 тысяч учеников 9-х и 11-х классов. «Последний звонок — символ новой, взрослой жизни и ответственного выбора, который предстоит сделать», — говорится в поздравлении главы города Олега Кортунова и главы администрации Чебоксар Дениса Спирина.

Иван Шилов ИА REGNUM Звонок

«Многие продолжат учёбу — в школе или техникуме, вузе или ссузе, а кто-то выберет другой путь — сразу пойдёт на работу или встанет на защиту страны в рядах Российской армии. Искренне верим: какое бы направление ребята ни выбрали, знания и навыки, полученные в школе, помогут в воплощении намеченных целей. Выпускники, вы — будущее Чебоксар»,— говорится в поздравлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с торжественными мероприятиями, посвященными окончанию учебного года, в Чебоксарах действуют ограничительные меры по времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Запрещена розничная продажа алкогольной продукции в дни последнего звонка. Исключением является реализация в розницу при оказании услуг общественного питания.