Донецк, , 13:14 — REGNUM Вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Доломитного со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 11:15 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено 12 снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что создание морской коалиции западных стран для сопровождения судов с украинским зерном может обострить обстановку в черноморском регионе.