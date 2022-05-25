Владимир, , 13:13 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы восемь пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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25 мая выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 539 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 147 тыс. 338 пациентов, в том числе 157 — за последние сутки.

За весь период скончался 3461 человек. Подтвержден один новый летальный случай.