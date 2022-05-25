Краснодар, , 13:12 — REGNUM В ковид-стационары Краснодарского края за сутки поступили 36 новых пациентов, данные опубликованы 25 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее сообщалось о 29 госпитализированных жителях.

В больнице Mos.ru

За последние сутки в регионе подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, тогда как накануне сообщалось о 26 новых пациентах.

«В Краснодаре заболели 33 человека, в Сочи — 19, в Новороссийске и Анапе — по 14», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В ковидных стационарах на 25 мая лечение проходят 298 человек, десять из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ, один пациент на ЭКМО.

За два с лишним года пандемии в Краснодарском крае подтверждено 260 586 случаев заражение коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4585. Выздоровели за весь период 248 907 человек, умерли 10 913 пациентов.