* талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 13:12 — REGNUM Источники в Бадахшанском университете Афганистана сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проинструктировали женщин и девушек в университете не носить ремни поверх хиджаба и не укладывать волосы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Никаб Paul Keller

Также собеседники сообщили изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали всем женщинам и девушкам в университете полностью закрыть лица. Радикалы заявили, что женщины и девушки должны носить маски и очки, не носить цветную обувь и закрывать всё тело чёрной одеждой, иначе их не пропустят в университет.

Также студенткам велели закрывать лица на занятиях, потому что, если они не будут этого делать, взгляды мужчин-преподавателей упадут на лица женщин, которые не являются для них махрамом.

Эти ограничения вводятся на фоне политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по гендерной сегрегации и удалению женщин из общественной жизни. Последним подобным актом явился приказ женщинам-телеведущим надевать маски во время эфира.

Действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали широкую реакцию и протесты в стране и за рубежом.

Спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст и спецпредставитель США по правам человека и делам женщин в Афганистане Рина Амири также отреагировали на действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что подняли этот вопрос перед руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).