Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 3 октября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Красноярском крае 37-летний житель Эвенкии осуждён к 19 годам лишения свободы за убийство трёх человек в 2005 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Суд

Установлено, что в июне 2005 года в поселке Тура 36-летняя женщина распивала спиртное в компании со знакомыми в возрасте 32 и 40 лет. В это время пришёл сожитель женщины. Из ревности он убил женщину и её собутыльников, используя нож.

После этого злоумышленник совершил другое преступление. Из колонии, где он отбывал наказание, поступила оперативная информация о его причастности к убийству трёх человек.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Красноярский краевой суд признал его виновным в тройном убийстве и приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае раскрыли убийство, совершённое шесть лет назад.

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