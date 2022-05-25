Молдавия, , 13:11 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) настороженно относятся к заявлениям, что в Молдавию могут поставить оружие по стандартам НАТО. Об этом заявил телеканалу ТСВ глава ПМР Вадим Красносельский.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

«На мой взгляд, надо думать не о вооружении, а о разоружении, о гарантиях, тех или иных, чтобы сохранить мир», — сказал глава Приднестровья.

Он отметил, что милитаризация приведёт только к эскалации конфликта и не будет способствовать стабилизации в регионе. Также Красносельский назвал «фейками» сообщения, будто в Приднестровье проводится мобилизация.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду в последнее время начала публично выражать сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. В то же время глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить вооружение в Молдавию по стандартам альянса взамен того, что в республике остаётся с советских времён.

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