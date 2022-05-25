Барнаул, 25 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. С 11 июня авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет ежедневные рейсы из Барнаула в Москву, сообщила 25 мая корреспонденту ИА REGNUM консультант управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Лариса Хищенко.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Данное решение связано с увеличенным спросом на перелёты в Москву и приближающимся туристическим сезоном.

Помимо аэропортов Домодедово и Внуково, пассажиры теперь могут прибыть в аэропорт Шереметьево. Вылет из Москвы в 00:35, прибытие в Барнаул в 08:45.

Вылет из Барнаула в 09:55, прибытие в Москву в 10:25 (время прилета-вылета указано местное). Время в пути составит 4 часа 30 минут.

Напомним, в начале февраля 2022 года сообщалось, что аэропорт Барнаула вновь стал принимать авиарейсы из Барнаула в Красноярск.

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