Пермь, , 14:10 — REGNUM В Пермском крае формируют батальон добровольцев «Парма» для участия в специальной военной операции на Украине. Информация об этом опубликована на сайте «Сила в братстве — 59».

Армия Министерство обороны Российской Федерации

«В настоящее время Вооружённые силы России проходят нелёгкие испытания в специальной военной операции по защите населения республик Донбасса и интересов нашей страны. Многие наши земляки, жители Пермского края, желают помочь нашим бойцам и не просто гуманитарной помощью, а нахождением в боевом строю», — говорится в сообщении.

В отдельный батальон «Парма» может попасть тот, кто считает необходимым встать в ряды защитников России и имеет опыт службы в армии. Добровольцам необходимо прийти в отделение Пермского краевого военкомата по месту регистрации и заявить о своём желании.

Добавим, что владельцем сайта «Сила в братстве — 59» указано Пермское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».