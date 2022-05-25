Благовещенск, 25 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Губернатор Приамурья Василий Орлов пообещал, что к концу 2023 года очереди в дошкольные учреждения будут ликвидированы среди детей всех возрастов, об этом он заявил 25 мая в ходе своего ежегодного отчета.

Tolstova Olga В детском саду

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«Убрать очереди в детские сады мы должны до конца 2023 года. Такая задача поставлена президентом. Сейчас потребность в местах в дошкольных учреждениях удовлетворена полностью в 27 муниципальных образованиях из 29», — сказал Орлов.

В 2022 году новые детские сады планируется открыть в посёлке Магдагачи и Чигирях.

Как сообщало ИА REGNUM, активное строительство детских садов и школ в Ленинградкой области выявило дефицит педагогических кадров, в регионе не хватает воспитателей и преподавателей, сообщила 25 мая на заседании Совета Федерации в ходе «Часа Ленинградской области» председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.