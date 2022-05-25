Тутаев, Ярославская область, 25 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Ярославской области осудили четырёх местных жителей, обвиняемых в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославской области ликвидировали две нарколаборатории — в Тутаеве и Тутаевском районе. Задержали подозреваемых ещё весной 2021 года, расследование продлилось до февраля 2022 года, а обвинение предъявили в апреле. По версии следствия, один из обвиняемых купил нежилые помещения, где и производились наркотики, которые затем распространялись в Москве и Московской области.

25 мая суд рассмотрел уголовное дело и назначил четверым местным жителям от 11 до 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Деньги, вырученные с продажи наркотиков, а также помещения и земельный участок, на котором располагались нарколаборатории, суд конфисковал в пользу государства.