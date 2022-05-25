Пермь, , 13:08 — REGNUM В Пермском крае за сутки. 24 мая, госпитализированы 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Днём ранее суточный показатель составлял 28 случаев. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах лечатся 260 человек. Из них в тяжёлом состоянии находятся 27 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 13 пермяков.

С начала пандемии в Прикамье выявили 369 502 заражений коронавирусом, в том числе 82 случая — 24 мая. Жертвами заболевания стали 8794 человека. За последние сутки зафиксировано три летальных исхода.