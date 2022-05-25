Кабул, , 13:07 — REGNUM Министерство религиозных дел, хаджа и вакфа правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что более 13 500 афганских паломников отправятся в Саудовскую Аравию в этом году для совершения хаджа. Об этом сообщает портал darivoa.com.

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Фазл Мохаммад Хусейни, директор по связям с общественностью и официальный представитель министерства, сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что начата подготовка к отправке паломников.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19, Саудовская Аравия в этом году предоставила квоты афганским паломникам. Хусейни сообщил, что за последние два года в министерстве зарегистрировались 86 000 афганцев для совершения хаджа. По его словам, в этом году настала очередь паломников, имена которых находятся в начале списка ожидания.

«На министерском уровне создан комитет, который управляет этим процессом (перевозкой паломников), контракты на авиаперевозки должны заключаться внутри страны, также ведётся работа над контрактами в Саудовской Аравии, которые касаются размещения паломников, питания и транспорта», — сообщил Хусейни.

Он добавил, что процесс отправки паломников в Саудовскую Аравию, скорее всего, начнётся 21–22 июня. По его словам, в этом году Саудовская Аравия выдвинула два новых условия: паломников должен быть вакцинирован от коронавируса и его возраст не должен превышать 65 лет.

По данным министерства хаджа и умры Саудовской Аравии, в этом году хадж смогут совершить один миллион паломников. В апреле министерство заявило, что будут соблюдены все меры предосторожности и что иностранные паломники должны будут сдать тест на коронавирус.

В 2021 году, чтобы предотвратить распространение коронавируса, только 60 000 человек из Саудовской Аравии совершили хадж, а паломники из-за рубежа не были допущены.

Годом ранее для совершения хаджа было отобрано всего 1000 человек, которые уже проживали в Саудовской Аравии. Две трети из них были иностранцами из 160 стран, а одна треть — саудовскими военнослужащими и работниками сферы здравоохранения.

До вспышки коронавируса ежегодно для совершения хаджа в Саудовскую Аравию приезжали около двух миллионов человек.